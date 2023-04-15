Первый магазин Swed House с аналогами товаров IKEA открылся в России

Первый в России белорусский магазин Swed House с товарами собственного бренда, а также аналогами товаров IKEA, открылся в субботу в торгово-развлекательном центре "Щелковский" в Москве, передает корреспондент ТАСС.

В магазине площадью 330 кв. м представлены товары для кухни, текстиль и мебельные аксессуары. В частности, сопутствующие товары для кухни - посуду, столовые приборы - производятся на фабриках, ранее сотрудничавших с IKEA. Текстиль Swed House изготавливают в странах СНГ, где много лет выпускали товары для шведского бренда. Он идентичен и по дизайну, и по качеству.

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров рассказывал ТАСС, что в России появилась хорошая возможность занять нишу IKEA. По его словам, компания Swed House может открыть десять магазинов площадью до 1 тыс. кв. м в Москве в 2023 году, а в ближайшие годы - до 50 магазинов по всей стране.