В РФ предложили упростить перевод активов зарубежных компаний в страну

В России предложили ввести процедуру создания международных компаний на территории специальных административных районов для решения проблемы перевода зарубежных активов фирм, перевод которых в юрисдикцию РФ затруднен из-за санкций. Такой законопроект группа депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму , документ опубликован в электронной базе палаты.

Авторами инициативы стали в том числе председатель Комитета палаты по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ), его первый зампредседателя по комитету Сергей Тен («Единая Россия») и первый зампредседателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР).