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В РФ предложили упростить перевод активов зарубежных компаний в страну

В России предложили ввести процедуру создания международных компаний на территории специальных административных районов для решения проблемы перевода зарубежных активов фирм, перевод которых в юрисдикцию РФ затруднен из-за санкций. Такой законопроект группа депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму, документ опубликован в электронной базе палаты.

В РФ предложили упростить перевод активов зарубежных компаний в страну
© Парламентская газета

Авторами инициативы стали в том числе председатель Комитета палаты по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ), его первый зампредседателя по комитету Сергей Тен («Единая Россия») и первый зампредседателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР).

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