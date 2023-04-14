В РФ предложили упростить перевод активов зарубежных компаний в страну
В России предложили ввести процедуру создания международных компаний на территории специальных административных районов для решения проблемы перевода зарубежных активов фирм, перевод которых в юрисдикцию РФ затруднен из-за санкций. Такой законопроект группа депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму, документ опубликован в электронной базе палаты.
Авторами инициативы стали в том числе председатель Комитета палаты по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ), его первый зампредседателя по комитету Сергей Тен («Единая Россия») и первый зампредседателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР).