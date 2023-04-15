Германия закрывает последние три АЭС

В воскресенье, 16 апреля, Германия отключит три последние работающие атомные электростанции — «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд».
План постепенного отказа от мирного атома в ФРГ запустили в 2011 году после ядерной катастрофы в Фукусиме. Но после начала СВО Олаф Шольц принял единоличное решение продлить работу АЭС до апреля 2023 года.
Оставшиеся три электростанции в прошлом году в совокупности давали Германии 6% электроэнергии. Теперь же крупнейшая экономика Европы столкнется с беспрецедентной задачей: обеспечить энергоснабжение без атомной энергии и без российского природного газа.
Альтернативные источники хороши только для покрытия пиковых нагрузок, а в качестве основных источников энергии они не очень подходят, считает директор АНО «Атоминфо-центр» Александр Уваров:
Александр Уваров, директор АНО «Атоминфо-центр»:
«Как известно, сначала произошла авария на Чернобыле, что подстегнуло антиядерные настроения. Потом потихонечку восстанавливалось доверие к атомной энергетике, немецкая промышленность предложила строить новое — и тут случилась Фукусима. После чего политики окончательно решили стоять за отказ от атомной энергетики, не обращая внимания на последствия. То, что они закрывают АЭС, на пользу экологии не идет. Но есть у меня некоторые подозрения, что не будут они замещать закрываемые атомные станции, даже углем не будут замещать, и вот почему: в Германии, если посмотреть на статистические данные, наблюдается за последние лет десять спад производства электроэнергии. Поэтому у меня такое впечатление, что закрываемые АЭС они просто замещать не будут, они просто снизят производство. Солнце и ветер — все это очень хорошо, но как известно, солнце светит только днем, а ветер дует тоже далеко не всегда. Хорошо ставить ветряки в море, есть места, где ветер дует чуть ли не 300 с чем-то суток в год непрерывно, но сегодня ветер есть, завтра его нет. А когда ветра нет — ветряк не крутится. Поэтому возобновляемые источники — это очень хорошая вещь, но для покрытия пиковых нагрузок, то есть когда потребление растет, а базу должны давать другие электростанции. Раньше это давал уголь, газ, атом. Уголь теперь тоже плохой по экологии, атом надо что-то делать, потому что тут русские участвуют, СПГ в Германии дорогой. Так что я не знаю, что они придумают».
Закрытие АЭС не сделает Германию углеродно-нейтральной, а лишь приведет к необходимости увеличить производство электроэнергии примерно на 80%, считает профессор Франкфуртской школы финансов и менеджмента Маркус Фитца.
Решение отказаться от мирного атома раскритиковали многие ученые и экоактивисты, в их числе Грета Тунберг. В открытом письме канцлеру Олафу Шольцу 20 нобелевских лауреатов отмечали, что три оставшиеся в стране АЭС ежегодно обеспечивали экологически чистым электричеством более 10 млн домохозяйств. А теперь, чтобы компенсировать их закрытие, стране придется активнее использовать уголь и другие виды топлива, загрязняющие окружающую среду, потому что достаточной инфраструктуры для полного перехода на экологически чистую энергию в Германии еще нет.