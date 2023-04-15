Германия закрывает последние три АЭС

«Как известно, сначала произошла авария на Чернобыле, что подстегнуло антиядерные настроения. Потом потихонечку восстанавливалось доверие к атомной энергетике, немецкая промышленность предложила строить новое — и тут случилась Фукусима. После чего политики окончательно решили стоять за отказ от атомной энергетики, не обращая внимания на последствия. То, что они закрывают АЭС, на пользу экологии не идет. Но есть у меня некоторые подозрения, что не будут они замещать закрываемые атомные станции, даже углем не будут замещать, и вот почему: в Германии, если посмотреть на статистические данные, наблюдается за последние лет десять спад производства электроэнергии. Поэтому у меня такое впечатление, что закрываемые АЭС они просто замещать не будут, они просто снизят производство. Солнце и ветер — все это очень хорошо, но как известно, солнце светит только днем, а ветер дует тоже далеко не всегда. Хорошо ставить ветряки в море, есть места, где ветер дует чуть ли не 300 с чем-то суток в год непрерывно, но сегодня ветер есть, завтра его нет. А когда ветра нет — ветряк не крутится. Поэтому возобновляемые источники — это очень хорошая вещь, но для покрытия пиковых нагрузок, то есть когда потребление растет, а базу должны давать другие электростанции. Раньше это давал уголь, газ, атом. Уголь теперь тоже плохой по экологии, атом надо что-то делать, потому что тут русские участвуют, СПГ в Германии дорогой. Так что я не знаю, что они придумают».