Bank of Cyprus начал уведомлять россиян о закрытии счетов

Клиенты кипрского Bank of Cyprus с российским гражданством или фамилиями на - ов начали получать уведомления о закрытии счетов. Обслуживание прекратится через два месяца, сообщает BFM.

Счета закрывают налоговым резидентам России, тем, кто получает доход от санкционного бизнеса, а также обладателям ВНЖ типа F (покупка недвижимости в стране). Также уведомления приходят россиянам, находящимся на Кипре по туристической визе.

Портфельный менеджер Александр Крапивко предупреждает, что власти Кипра встали на путь финансовой дискриминации россиян. По его словам, кипрский президент находится под влиянием посла США и регулярно встречается с нею.

В будущем ситуация станет еще хуже, предупреждает Крапивко:

«Лучше не станет в ближайшее время, так что тем, у кого есть счет в кипрском банке, кто не живет на Кипре, у кого есть ВНЖ европейский, лучше позвонить своему менеджеру».

По его словам, от дискриминации не спасают инвестиционный паспорт и вид на жительство Кипра или Европы. В зону риска попадают все доходы или переводы из России.

Между тем, доцент Всероссийской академии внешней торговли Олег Абелев считает, что даже «дружественные» России государства начнут закрывать счета россиян, опасаясь вторичных санкций.