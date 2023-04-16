Российское подразделение Henkel начало русифицировать бренды

Российское подразделение немецкой компании Henkel, которое объявило о своем уходе из России, начало русифицировать свои бренды, передает РИА Новости.

На маркетплейсах кондиционер для белья Vernel теперь называется "Вернель", стиральный порошок Persil - "Персил".

Ранее сообщалось, что активы Henkel на внутреннем российском рынке могут приобрести акционеры производителя лекарств "Фармстандарт", инвестиционная компания Kismet Capital, а также основатели фонда "Эльбрус капитал".

При этом в "Эльбрус капитал" пояснили "Газете.Ru", что фонд не участвует в переговорах по данной сделке.