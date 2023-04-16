Российское подразделение Henkel начало русифицировать бренды
Российское подразделение немецкой компании Henkel, которое объявило о своем уходе из России, начало русифицировать свои бренды, передает РИА Новости.
На маркетплейсах кондиционер для белья Vernel теперь называется "Вернель", стиральный порошок Persil - "Персил".
Ранее сообщалось, что активы Henkel на внутреннем российском рынке могут приобрести акционеры производителя лекарств "Фармстандарт", инвестиционная компания Kismet Capital, а также основатели фонда "Эльбрус капитал".
При этом в "Эльбрус капитал" пояснили "Газете.Ru", что фонд не участвует в переговорах по данной сделке.
Компания "Фармстандарт" принадлежит российским бизнесменам Виктору Харитонину и Егору Кулькову. Инвестиционной фирмой Kismet Capital руководит Иван Таврин. В настоящее время стороны находятся на завершающей стадии процесса по продаже 11 фабрик производителя Persil, однако имя покупателя пока неизвестно, уточняется в статье.