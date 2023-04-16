Сотни зарубежных компаний, обещавших уйти из России после начала СВО, не сделали это. Действительно осуществил обещания лишь «небольшой процент». Об этом сообщает газета The Washington Post.

Издание пишет, что оставшиеся западные компании часто сильно зависят от российского бизнеса. Потери от ухода, возможно, перевешивают возможный ущерб их брендам. Некоторые предприятия даже захватили большую долю рынка, когда конкуренты ушли.

Многие компании объявили, что приостановят или сократят операции, но продолжат торговать. Другие все еще ищут покупателей на российские активы или пытаются снизить стоимость ухода

На Украине специальные структуры тщательно отслеживают ситуацию и угрозами понуждают западные компании покинуть РФ. В Киеве подсчитали, что из России ушло менее 7% компаний.

Это 468 предприятий. Но 1228 остаются, а более 1200, несмотря на приостановку или сокращение масштабов, по-прежнему ведут бизнес или «сохраняют свои возможности».

Исследование, проведенное Университетом Санкт-Галлена в Швейцарии, показало, что к ноябрю страну покинули менее 9% компаний ЕС и G7, имеющих дочерние предприятия в России.

«Продолжающееся присутствие такого большого количества компаний подрывает усилия Вашингтона по подавлению экономики России. Предприятия платят налоги, которые помогают поддерживать работу российской военной машины и позволяют россиянам поддерживать прежний комфорт и качество жизни», - делает вывод издание.