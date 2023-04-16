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В России стали пропадать люксовые духи

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С прилавков российских магазинов косметики стали пропадать духи известных брендов, сообщает Telegram-канал Baza. По информации издания, речь идет о продукции Chanel, Yves Saint Laurent, Lacoste, Maison Margiela и Calvin Klein. Покупатели утверждают что в большинстве магазинов их либо практически нет, либо они продаются в ограниченном количестве.

В России стали пропадать люксовые духи
© ТАСС

По данным Baza, в магазинах «Рив Гош», «Лэтуаль» и «Золотое яблоко» сейчас практически невозможно найти продукцию Chanel, она имеется в наличии у «Иль де Ботэ», однако духи могли быть привезены по параллельному импорту. Остальные духи известных брендов москвичи не смогли найти в привычных для себя Duty Free, ГУМе и ЦУМе.

WP: большинство компаний после заявлений об уходе остались в РФ

Источники Baza уточняют, что сетевые магазины пытаются организовать переброску товаров из регионов в Москву для лучшей продаваемости, но и эти запасы подходят к концу.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство введет налог 10 процентов на сделки по продаже бизнеса для иностранных компаний. Глава ведомства пояснил, что мера сделает невыгодной продажу компаний с иностранным участием, что позволит сохранить деятельность бизнеса.

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