В России стали пропадать люксовые духи

С прилавков российских магазинов косметики стали пропадать духи известных брендов, сообщает Telegram-канал Baza. По информации издания, речь идет о продукции Chanel, Yves Saint Laurent, Lacoste, Maison Margiela и Calvin Klein. Покупатели утверждают что в большинстве магазинов их либо практически нет, либо они продаются в ограниченном количестве.

По данным Baza, в магазинах «Рив Гош», «Лэтуаль» и «Золотое яблоко» сейчас практически невозможно найти продукцию Chanel, она имеется в наличии у «Иль де Ботэ», однако духи могли быть привезены по параллельному импорту. Остальные духи известных брендов москвичи не смогли найти в привычных для себя Duty Free, ГУМе и ЦУМе.

Источники Baza уточняют, что сетевые магазины пытаются организовать переброску товаров из регионов в Москву для лучшей продаваемости, но и эти запасы подходят к концу.