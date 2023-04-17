Книги заняли менее 50% ассортимента книжных магазинов

Книжные магазины расширяют ассортимент за различных категорий товаров, например, сувенирной продукции, канцтоваров, виниловых пластинок и мелких технических гаджетов. Доля книг при этом снижается, составляя уже менее 50% во многих сетях. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

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Так, в сети магазинов «Республика» в марте 2022 года более 55% ассортимента составляли книги, а к марту 2023 года показатель снизился до 40%. В «Читай-городе» также говорят о снижении доли книжного ассортимента в совокупном товарообороте сети.

Сокращается доля книг и в сети «Дом книги» и «Книга+», там она уже составляет только 52%. В книготорговой компании «Меломан/Marwin» отметили, что доля книг по площади занимает всего лишь 20 25%.

Директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов поясняет, что сокращение доли книг в профильных магазинах происходит не первый год. В ассортимент книжных магазинов входят канцелярские товары, брендированная продукция, настольные игры, различные товары для хобби. По его мнению, тенденция в идёт в обоих направлениях: «Точно так же, как в книжные магазины приходят эти товары, книги появляются в ассортименте канцелярских и сувенирных магазинов».