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28 минут назад

Х5 Group приобретет компанию «Тамерлан»

Лера Букина

Ретейлер Х5 Group объявил о покупке компании «Тамерлан», которая владеет сетями «Покупочка», «ПокупАлко» и «Га-Га».

Х5 Group приобретет компанию «Тамерлан»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Они функционируют в Южном федеральном округе России и в Ставропольском крае. Подчеркивается, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила соответствующее ходатайство.

Сделка предполагает приобретение 100% ООО «Тамерлан». Так, Х5 Group станет владельцем операционной структуры сети дискаунтеров «Покупочка», сети дискаунтеров с расширенным ассортиментом алкогольной продукции «ПокупАлко» и супермаркетов «Га-Га».

Так, Х5 Group получит 295 магазинов совокупной торговой площадью 124,2 тыс. кв. м. Большинство из них работают в Волгоградской области. Кроме того, X5 получит права аренды в отношении распределительного центра в Волгоградской области общей площадью 30 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что X5 Group собирается ускорить открытие новых дискаунтеров «Чижик» в 2023 году.

Компании,ФАС России,
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