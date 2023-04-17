«Яндекс» начал тестировать сервис такси в Гватемале

Сервис заказа автомобилей "Яндекс Такси" начал проведение тестов для работы в Гватемале под своим международным брендом Yango, следует из данных его мировой карты. В пресс-службе сервиса подтвердили ТАСС факт тестов в этом государстве.

Фото: «Яндекс» «Яндекс»

По данным карты "Яндекс Такси", подключенные к сервису автомобили время от времени появляются в столице Гватемалы, которая также является ее крупнейшим городом. Сам заказ такси пока невозможен как в приложении, так и в браузерной версии сервиса.

Гватемала - первая страна в Центральной Америке, где стартовали тесты "Яндекс Такси". Не так давно в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) был создан аккаунт Yango под Гватемалу - первый пост здесь появился неделю назад. Ранее тесты были запущены в Южной Америке, в частности, в Перу.

В феврале 2023 года сообщалось о том, что "Яндекс" тестировал работу Yango в Мозамбике и Намибии, а примерно полгода тому назад - в Алжире. В сентябре 2022 года Yango тестировался в Дубае (ОАЭ).