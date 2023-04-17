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1 час назад

"Яндекс" тестирует сервис такси в Гватемале

ТАСС

Сервис заказа автомобилей "Яндекс Такси" начал проведение тестов для работы в Гватемале под своим международным брендом Yango, следует из данных его мировой карты. В пресс-службе сервиса подтвердили ТАСС факт тестов в этом государстве.

«Яндекс» начал тестировать сервис такси в Гватемале
Фото: «Яндекс»«Яндекс»

По данным карты "Яндекс Такси", подключенные к сервису автомобили время от времени появляются в столице Гватемалы, которая также является ее крупнейшим городом. Сам заказ такси пока невозможен как в приложении, так и в браузерной версии сервиса.

Гватемала - первая страна в Центральной Америке, где стартовали тесты "Яндекс Такси". Не так давно в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) был создан аккаунт Yango под Гватемалу - первый пост здесь появился неделю назад. Ранее тесты были запущены в Южной Америке, в частности, в Перу.

В феврале 2023 года сообщалось о том, что "Яндекс" тестировал работу Yango в Мозамбике и Намибии, а примерно полгода тому назад - в Алжире. В сентябре 2022 года Yango тестировался в Дубае (ОАЭ).

Yango работает в Анголе, Азербайджане, Боливии, Конго и ДР Конго, Кот-д’Ивуаре, Камеруне, Финляндии, Гане, Израиле, Намибии, Мозамбике, Норвегии, Сенегале и Замбии, сообщается на его сайте. Вместе с ОАЭ, Алжиром, Перу и Гватемалой, в которых проводятся тесты, это 19 стран.

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