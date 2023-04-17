$81.63+0.1289.66-0.50

Компания-владелец KFC ушла с российского рынка

7

Американская компания Yum! Brands, которая является владельцем сети ресторанов KFC в России, завершила сделку по продаже своего бизнеса в стране и объявила об уходе с отечественного рынка. Об этом говорится на сайте компании.

Уточняется, что новым владельцем бизнеса станет ООО «Смарт сервис ЛТД». Российская компания согласилась сохранить рабочие места сотрудников KFC в РФ и начнет процесс ребрендинга ресторанов, которые должны будут открыться в России под названием Rostic’s.

«Yum! Brands завершила уход с российского рынка, продав свой бизнес KFC в России компании Smart Service Ltd., местному оператору, возглавляемому Константином Юрьевичем Котовым и Одри Эдуардовичем Осколковым», — говорится в сообщении.

Х5 Group приобретет компанию «Тамерлан»

В конце октября американская компания Yum! Brands заявила, что продаст все рестораны KFC в России. Новая компания-владелец обязана постепенно ребрендировать все рестораны, в том числе и работающие по франшизе. Позже заведения откроются под брендом Rostic’s.

Помимо этого, сеть ресторанов Pizza Hut, принадлежащая также Yum! Brands, готовится к переименованию. Об этом стало известно еще в августе. После завершения этого процесса компания полностью уйдет из России.

7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий