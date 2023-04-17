Компания-владелец KFC ушла с российского рынка

Американская компания Yum! Brands, которая является владельцем сети ресторанов KFC в России, завершила сделку по продаже своего бизнеса в стране и объявила об уходе с отечественного рынка. Об этом говорится на сайте компании.

Уточняется, что новым владельцем бизнеса станет ООО «Смарт сервис ЛТД». Российская компания согласилась сохранить рабочие места сотрудников KFC в РФ и начнет процесс ребрендинга ресторанов, которые должны будут открыться в России под названием Rostic’s.

«Yum! Brands завершила уход с российского рынка, продав свой бизнес KFC в России компании Smart Service Ltd., местному оператору, возглавляемому Константином Юрьевичем Котовым и Одри Эдуардовичем Осколковым», — говорится в сообщении.

В конце октября американская компания Yum! Brands заявила, что продаст все рестораны KFC в России. Новая компания-владелец обязана постепенно ребрендировать все рестораны, в том числе и работающие по франшизе. Позже заведения откроются под брендом Rostic’s.