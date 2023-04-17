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1 час назад

Владеющая KFC компания объявила об уходе из России

Елена Прошина

Yum! Brands завершила сделку по продаже бизнеса KFC в России

Американская компания Yum! Brands завершила уход из России, продав свой бизнес KFC в стране местной компании «Смарт сервис». Об этом говорится в пресс-релизе организации.

«Yum! Brands завершила уход с российского рынка, продав свой бизнес KFC в России компании Smart Service Ltd., местному оператору, возглавляемому Константином Котовым и Одри Осколковым», — сообщается в тексте.

Сделка включала в себя продажу всех ресторанов KFC в РФ, операционную систему, права на основную франшизу и товарный знак для бренда Rostic’s. Кроме того в рамках договора купли-продажи «Смарт Сервис» пообещал сохранить рабочий коллектив точек и возглавить процесс ребрендинга сети.

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На первом этапе компания переоборудует свыше 100 ресторанов KFC в Rostic’s.

Компании,Константин Котов,
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