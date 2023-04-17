Супруга Риши Сунака потеряла за день свыше $60 млн

Ашата Мурти, супруга премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, потеряла в понедельник, 17 апреля, свыше $60 млн. Об этом пишут обозреватели Алекс Уикхэм и Бен Стапплс в статье для портала NDTV.

Эксперты пояснили, что резкое уменьшение состояния Мурти вызвано падением стоимости акций ИТ-фирмы Infosys, принадлежащей ее отцу, крупному индийскому бизнесмену.

По их данным, накануне компания опубликовала годовой отчет, в котором были приведены как неожиданно слабые результаты действий компании в первом квартале, так и негативные прогнозы аналитиков. В результате, акции Infosys упали на 9%.