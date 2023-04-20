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12 минут назад

Суд признал незаконным платный возврат некачественных товаров на Wildberries

Sostav.ruиещё 11

Суд признал незаконными требования Wildberries списывать плату за возврат бракованных товаров. Иск подавало управление Роспотребнадзора по Московской области. Маркетплейс с данным решением не согласен и планирует оспорить его, пишет РБК со ссылкой на замруководителя управления Роспотребнадзора по Московской области Николая Дрозда.

Суд вынес решение по возврату бракованных товаров на Wildberries
Фото: ТАССТАСС

Он объяснил, что при обнаружении в товаре дефектов, не оговоренных с продавцом, покупатель имеет право потребовать замену на продукцию той же марки или другой с перерасчетом стоимости. Площадка же «взимает или удерживает денежные средства потребителей в счёт обратной доставки при их отказе от товара ненадлежащего качества». Таким образом, действия маркетплейса являются нарушением действующего законодательства.

Представитель Wildberries заявил изданию, что компания намерена обжаловать решение суда. По его словам, в обстоятельствах дела не разобрались должным образом, представители маркетплейса не присутствовали на заседании, так как не были извещены о слушании.

Wildberries ввела платный возврат товаров весной прошлого года. Тогда пользователи начали жаловаться, что компания массово выписывает штрафы за возврат товара, даже бракованного.

Минтруд пообещал разобраться в ситуации с Wildberries

В марте этого года у Wildberries возник новый конфликт конфликт из-за системы штрафов — согласно новым правилам, с сотрудников пункта выдачи заказов собирались удерживать полную стоимость товара, если он придет покупателю с браком или не будет соответствовать заказанному.

Компании,Минтруд России,Роспотребнадзор,
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