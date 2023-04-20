Суд вынес решение по возврату бракованных товаров на Wildberries

Суд признал незаконными требования Wildberries списывать плату за возврат бракованных товаров. Иск подавало управление Роспотребнадзора по Московской области. Маркетплейс с данным решением не согласен и планирует оспорить его, пишет РБК со ссылкой на замруководителя управления Роспотребнадзора по Московской области Николая Дрозда.

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Он объяснил, что при обнаружении в товаре дефектов, не оговоренных с продавцом, покупатель имеет право потребовать замену на продукцию той же марки или другой с перерасчетом стоимости. Площадка же «взимает или удерживает денежные средства потребителей в счёт обратной доставки при их отказе от товара ненадлежащего качества». Таким образом, действия маркетплейса являются нарушением действующего законодательства.

Представитель Wildberries заявил изданию, что компания намерена обжаловать решение суда. По его словам, в обстоятельствах дела не разобрались должным образом, представители маркетплейса не присутствовали на заседании, так как не были извещены о слушании.

Wildberries ввела платный возврат товаров весной прошлого года. Тогда пользователи начали жаловаться, что компания массово выписывает штрафы за возврат товара, даже бракованного.