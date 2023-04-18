СМИ: в Финляндии возмутились продажей финского шоколада в России

В Финляндии возмущены тем, что шоколад финских брендов Fazer и Panda можно купить в магазинах Москвы и Санкт-Петербурга. При этом экспорт продукции в Россию был приостановлен больше год назад. Об этом написали в издании Yle.

«Российский потребитель может зайти в известный универмаг в Москве и Санкт-Петербурге и взять с полки корзину, полную свежего финского шоколада Fazer и Panda. <…> И это несмотря на то, что, по словам производителей шоколада, их экспорт в Россию замер стеной более года назад, когда начался конфликт на Украине», — написали в издании.

После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года Запад ввел против России множество различных санкций. Однако российская сторона все же обходит некоторые ограничения. Так, министр экономики ФРГ Роберт Хабек пожаловался на обход Москвой запретов. По его словам, Москва все еще имеет доступ к высокотехнологичным товарам, несмотря на ограничения Евросоюза, пишет Pravda.Ru. Накануне в Польше так же возмутились тем, что российские туристы продолжают пролетать над польской территорией, несмотря на закрытое небо, передает деловое издание «Взгляд».