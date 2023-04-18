Литва предложила ЕС поэтапное введение санкций против «Росатома»

Литва предлагает Евросоюзу разделить введение санкций против госкорпорации "Росатом" на семь этапов после отказа некоторых стран ввести ограничения единовременно. Об этом во вторник заявил журналистам министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Наше предложение о введении санкций в отношении Росатома, с которыми по своим соображениям некоторые страны ЕС не согласились, предлагаем разделить на семь этапов", - сказал он.

По его словам, Вильнюс не намерен отказываться от инициативы по введению санкций против Росатома.

"Мы не отступим, будем искать компромисс", - утверждал он.

Как заявила на прошлой неделе еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес, Евросоюз готовится ввести 11-й пакет санкций против России. Она пояснила, что новые санкции будут направлены в первую очередь на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.