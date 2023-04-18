Литва предложила ЕС поэтапное введение санкций против «Росатома»

Литва предлагает Евросоюзу разделить введение санкций против госкорпорации "Росатом" на семь этапов после отказа некоторых стран ввести ограничения единовременно. Об этом во вторник заявил журналистам министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
"Наше предложение о введении санкций в отношении Росатома, с которыми по своим соображениям некоторые страны ЕС не согласились, предлагаем разделить на семь этапов", - сказал он.
По его словам, Вильнюс не намерен отказываться от инициативы по введению санкций против Росатома.
"Мы не отступим, будем искать компромисс", - утверждал он.
Как заявила на прошлой неделе еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес, Евросоюз готовится ввести 11-й пакет санкций против России. Она пояснила, что новые санкции будут направлены в первую очередь на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.
Ранее европейское издание газеты Politico сообщило, что Евросоюз приступит к обсуждению введения 11-го пакета санкций после католической Пасхи, которая отмечалась 9 апреля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что 11-й пакет санкций будет нацелен на противодействие различным методам их обхода.