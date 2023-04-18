Производитель водки Absolut решил прекратить поставки в Россию

Шведский производитель водки Absolut принял решение о прекращении экспорта своей продукции в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора компании Стефани Дюрру.

Поводом для этого стала критика, возникшая после заявлений о планах фирмы частично возобновить поставки. Сообщения об этом начали появляться в СМИ на минувшей неделе.

«Признавая также обязанность заботиться о наших сотрудниках и партнерах, мы не можем подвергать их массированной критике во всех формах», - указано в заявлении Дюрру.

Ранее сообщалось, что, по данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в России зафиксировано увеличение розничных продаж крепкого спиртного в 2022 году — на 7,5%, до 6,8 литра на человека в год. Речь идет о водке, коньяке и ликероводочной продукции крепче 25 градусов. В стране также обнаружили снижение продаж вина — с 6,6 до 6,2 литра на каждого жителя страны в год. Динамика продаж пива не изменилась (52,2 литра на человека в год).