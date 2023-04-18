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48 минут назад

Зампред ЦБ Заботкин: регулятор не подчиняется «мировой закулисе»

Илья Родин

Политику Банка России определяет исключительно совет директоров ЦБ, рассказал зампред регулятора Алексей Заботкин. Об этом пишет «Прайм».

Ведущий подкаста «Легкие деньги» попросил Заботкина прокомментировать распространяющиеся в интернете слухи о том, что ЦБ якобы выполняет указания так называемой «мировой закулисы».

Чиновник ответил, что восемь раз в году проходят регулярные заседания СБ. На них, после длительных обсуждений, принимаются ключевые решения по денежно-кредитной политике. Таким образом, подчеркнул Заботкин, к слухам следует относиться как к мифу.

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Зампред ЦБ уточнил, что в 90-е годы в стране была гиперинфляция, она столкнулась со значительным дефицитом бюджета и была вынуждена обратиться за кредитами в МВФ.

В дальнейшем, отметил Заботкин, Россия погасила все заимствования. В частности, выплатила все кредиты, полученные от международного фонда. С 2002 года Россия и МВФ «не связаны никакими обязательствами», резюмировал финансист.

Компании,Алексей Заботкин,Банк России,Международный валютный фонд,
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