Политику Банка России определяет исключительно совет директоров ЦБ, рассказал зампред регулятора Алексей Заботкин. Об этом пишет «Прайм».
Ведущий подкаста «Легкие деньги» попросил Заботкина прокомментировать распространяющиеся в интернете слухи о том, что ЦБ якобы выполняет указания так называемой «мировой закулисы».
Чиновник ответил, что восемь раз в году проходят регулярные заседания СБ. На них, после длительных обсуждений, принимаются ключевые решения по денежно-кредитной политике. Таким образом, подчеркнул Заботкин, к слухам следует относиться как к мифу.
Зампред ЦБ уточнил, что в 90-е годы в стране была гиперинфляция, она столкнулась со значительным дефицитом бюджета и была вынуждена обратиться за кредитами в МВФ.
В дальнейшем, отметил Заботкин, Россия погасила все заимствования. В частности, выплатила все кредиты, полученные от международного фонда. С 2002 года Россия и МВФ «не связаны никакими обязательствами», резюмировал финансист.