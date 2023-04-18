Политику Банка России определяет исключительно совет директоров ЦБ, рассказал зампред регулятора Алексей Заботкин. Об этом пишет «Прайм».

Ведущий подкаста «Легкие деньги» попросил Заботкина прокомментировать распространяющиеся в интернете слухи о том, что ЦБ якобы выполняет указания так называемой «мировой закулисы».

Чиновник ответил, что восемь раз в году проходят регулярные заседания СБ. На них, после длительных обсуждений, принимаются ключевые решения по денежно-кредитной политике. Таким образом, подчеркнул Заботкин, к слухам следует относиться как к мифу.

Зампред ЦБ уточнил, что в 90-е годы в стране была гиперинфляция, она столкнулась со значительным дефицитом бюджета и была вынуждена обратиться за кредитами в МВФ.