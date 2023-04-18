В России могут снять запрет на создание компаний-«матрешек»

«По всей видимости, это связано с тем, что какая-то компания, предположим, попадает в санкционные списки и не может осуществлять какую-то деятельность, но так как по факту осуществление этой деятельности необходимо для ведения бизнеса, ей приходится создавать какую-то дочернюю компанию. А так как эта компания является участником с единственным акционером или с единственным участником, ей приходится при этом брать себе в компанию для создания дочерней компании физическое или юридическое лицо, и таким образом процедура усложняется. И этот второй участник или третий, неважно, сколько их будет, будут носить технический характер. И я думаю, что в большей степени с этим и связана такая инициатива. Но здесь тоже есть свои сложности, как я их вижу: несмотря на то, что инициатива эта есть, у нас есть еще история последних нескольких лет, которая говорит о том, что дробление бизнеса недопустимо. То есть при создании таких дочерних компаний нельзя забывать о требованиях в связи с налогообложением, и, собственно говоря, снятие запрета на создание фирм матрешек не снимет ограничений, связанных с налоговыми требованиями и невозможностью дробления. Я думаю, что здесь в большей степени речь идет о больших компаниях на рынке, которые существуют и которые попали в санкционные списки. Это позволит им, например, осуществлять свою деятельность, в том числе тех странах, в которых в отношении них были введены те или иные санкции».