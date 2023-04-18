В России могут снять запрет на создание компаний-«матрешек»

В России могут разрешить создание компаний-«матрешек». Сейчас законопроект проходит процедуру согласования, сообщили «Известиям» в Минюсте.
Структура фирмы-«матрешки» выглядит следующим образом: компания А владеет 100% компании В, которой принадлежат 100% компании С. Запрет на создание таких бизнес-структур был введен в 1995 году. Согласно ему, если в акционерном обществе или обществе с ограниченной ответственностью есть лишь один участник со 100% долей или акционер со 100% акций, то оно не может создать иную дочернюю компанию также с единственным участником или акционером.
В Минюсте подчеркнули, что речь идет не о полной отмене запрета, а о модернизации ограничений. Согласно законопроекту, иностранным юрлицам будет запрещено иметь контроль над фирмами-«матрешками». Кроме того, собственник будет нести ответственность за долги связанных компаний, а руководителем каждого предприятия в структуре не может быть один и тот же человек. Также государственные и муниципальные органы не смогут выступать участниками компаний, если закон не предусматривает иное.
С чем может быть связано решение снять запрет в отношении фирм-«матрешек»? Комментирует адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Марина Костина:
Марина Костина, адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры»
«По всей видимости, это связано с тем, что какая-то компания, предположим, попадает в санкционные списки и не может осуществлять какую-то деятельность, но так как по факту осуществление этой деятельности необходимо для ведения бизнеса, ей приходится создавать какую-то дочернюю компанию. А так как эта компания является участником с единственным акционером или с единственным участником, ей приходится при этом брать себе в компанию для создания дочерней компании физическое или юридическое лицо, и таким образом процедура усложняется. И этот второй участник или третий, неважно, сколько их будет, будут носить технический характер. И я думаю, что в большей степени с этим и связана такая инициатива. Но здесь тоже есть свои сложности, как я их вижу: несмотря на то, что инициатива эта есть, у нас есть еще история последних нескольких лет, которая говорит о том, что дробление бизнеса недопустимо. То есть при создании таких дочерних компаний нельзя забывать о требованиях в связи с налогообложением, и, собственно говоря, снятие запрета на создание фирм матрешек не снимет ограничений, связанных с налоговыми требованиями и невозможностью дробления. Я думаю, что здесь в большей степени речь идет о больших компаниях на рынке, которые существуют и которые попали в санкционные списки. Это позволит им, например, осуществлять свою деятельность, в том числе тех странах, в которых в отношении них были введены те или иные санкции».
Весной прошлого года РСПП предложил Госдуме отменить этот запрет и внести соответствующие поправки в законодательство. По мнению членов союза, данные ограничения сейчас неактуальны. Во-первых, при необходимости их обходят. Для этого достаточно, чтобы в компании владельцами были два юрлица. А во-вторых, могут возникнуть ситуации, когда закон будет нарушен непреднамеренно. Например, если один из двух участников решит расторгнуть бизнес-партнерство.