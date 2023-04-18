Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал немецких нацистов до 2020 года

«Credit Suisse, по-видимому, вел счета, подавляющее большинство которых ранее не разглашалось, по крайней мере 99 лиц, которые были либо высокопоставленными нацистскими чиновниками в Германии, либо членами связанных с нацистами группировок в Аргентине», — заявлено в расследовании комитета.