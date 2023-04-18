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Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал немецких нацистов вплоть до 2020 года

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Швейцарский банк Credit Suisse занимался обслуживанием счетов немецких нацистов вплоть до 2020 года. Об этом сообщили в официальном расследовании Комитета сената США.

Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал немецких нацистов до 2020 года
© globallookpress.com

«Credit Suisse, по-видимому, вел счета, подавляющее большинство которых ранее не разглашалось, по крайней мере 99 лиц, которые были либо высокопоставленными нацистскими чиновниками в Германии, либо членами связанных с нацистами группировок в Аргентине», — заявлено в расследовании комитета.

Сообщается, что многие счета оставались открытыми и в нынешнем столетии, а некоторые из них вплоть до конца прошлого десятилетия.

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Ранее Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети активов РФ, что были зарегистрированы в Швейцарии. Общая сумма составила 17,6 миллиардов франков, передает RT.

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