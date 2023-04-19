Бренд Women’ secret нашел способ возобновить работу в России

Испанская Tendam, которая владеет брендом нижнего белья и домашней одежды Women' secret, намерена передать некоторые свои точки продаж в России белорусскому франчайзи Fashion House. Об этом сообщает "Коммерсантъ" в среду со ссылкой на источники на рынке торговой недвижимости.

Как говорят собеседники газеты, магазины, которые откроет в России франчайзи, будут работать под прежней вывеской и продавать коллекцию бренда. По их словам, работу могут возобновить не все точки продаж, так как партнер Women’ secret намерен отказаться от аренды площадей нерентабельных магазинов.

Кроме того, "Коммерсантъ" обнаружил в HeadHunter информацию о наборе персонала для магазинов сети в московских торговых центрах "Метрополис", "Авеню", "Европолис", а также в одноименном ТРК в Санкт-Петербурге и "Атмосфера" в этом же городе. Как указано в объявлении, белорусская компания Fashion House занимается поиском сотрудников. Эта компания развивает в Белоруссии по франшизе Women’ secret и ряд других западных брендов, включая Mango, MaxMara, Zegna. В России Fashion House развивает несколько магазинов итальянской Terranova.

В Fashion House отказались от комментариев. В российском офисе Women’ secret и испанской Tendam на запрос газеты не ответили.