$81.60-0.0389.57-0.09

"Ъ": Women’ secret может возобновить работу в России

Испанская Tendam, которая владеет брендом нижнего белья и домашней одежды Women' secret, намерена передать некоторые свои точки продаж в России белорусскому франчайзи Fashion House. Об этом сообщает "Коммерсантъ" в среду со ссылкой на источники на рынке торговой недвижимости.

Бренд Women’ secret нашел способ возобновить работу в России
© РИА Новости

Как говорят собеседники газеты, магазины, которые откроет в России франчайзи, будут работать под прежней вывеской и продавать коллекцию бренда. По их словам, работу могут возобновить не все точки продаж, так как партнер Women’ secret намерен отказаться от аренды площадей нерентабельных магазинов.

Кроме того, "Коммерсантъ" обнаружил в HeadHunter информацию о наборе персонала для магазинов сети в московских торговых центрах "Метрополис", "Авеню", "Европолис", а также в одноименном ТРК в Санкт-Петербурге и "Атмосфера" в этом же городе. Как указано в объявлении, белорусская компания Fashion House занимается поиском сотрудников. Эта компания развивает в Белоруссии по франшизе Women’ secret и ряд других западных брендов, включая Mango, MaxMara, Zegna. В России Fashion House развивает несколько магазинов итальянской Terranova.

В Fashion House отказались от комментариев. В российском офисе Women’ secret и испанской Tendam на запрос газеты не ответили.

Одна из крупнейших иностранных компаний может вернуться в Россию

Российские точки продаж Women’ secret остаются закрытыми с марта 2022 года, когда Tendam заявила об уходе с рынка РФ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий