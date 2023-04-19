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1 час назад

Bloomberg: российские чиновники обеспокоены растущей зависимостью от китайских технологий

Газета.Ru

Ряд высокопоставленных российских чиновников около десяти месяцев назад выразили обеспокоенность в связи с рисками, связанными с чрезмерной зависимостью от технологий из Китая в рамках развития отечественной промышленности. Эта зависимость возникла после того как Россия потеряла доступ к альтернативным поставщикам из-за санкций США и Европейского союза в ответ на военные действия на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Bloomberg узнал об опасениях России из-за зависимости от Huawei
Фото: Газета.ruГазета.ru

По информации Bloomberg, некоторые чиновники считают, что компании Huawei и China Mobile Ltd займут доминирующее положение на российском рынке.

По их мнению, такое положение может представлять риски для информационной безопасности России, в том числе использование микросхем и радиоэлектронных устройств. При этом чиновники из европейских стран отмечают, что некоторые члены Совбеза РФ и Генштаба разделяют эти опасения.

WSJ: Китай предоставляет России технологии, необходимые для спецоперации

Также агентство сообщает, что чиновники из России боятся, что зависимость от Китая помешает развитию российской промышленности, поскольку Москва стремится к самостоятельному производству критического оборудования.

Компании,Генштаб,Совет безопасности РФ,ЕС,
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