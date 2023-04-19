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У иностранных производителей техники возникли трудности в РФ

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Компании, выпускающие в России иностранную технику, вынуждены приостанавливать производство или снижать цены на фоне роста конкуренции. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Так, по данным издания, итальянский бренд Candy (принадлежит китайской Haier) вынужден был остановить завод "Веста" в Кирове. Как утверждают источники, только из-за ослабления рубля компания потеряла около 15% прибыли. Кроме того, на российский рынок вышли более дешевые отечественные и китайские бренды. При этом спрос на технику упал, например в феврале продажи тех же стиральных машин снизились на 67%, а холодильников – на 42%.

С теми же проблемами столкнулись предприятия турецкой компании Arcelik в Липецке (выпускает технику под брендами Indesit и Beko). Там с проблемой решили справляться по-другому – снизить стоимость конечной продукции на 16%, чтобы, несмотря на убытки, вывести производство на максимум.

Один из директоров "F+ tech | Марвел" Дмитрий Левин считает, что проблема без господдержки в виде налоговых льгот не решится. Дело в том, что производство техники в РФ обходится дороже, чем в Китае или Турции. Это делает отечественные предприятия нерентабельными.

Другой же собеседник уверен, что положение Candy изменится уже к лету, когда компания распродаст складские запасы. Что касается Arcelik, то тут, по его мнению, все будет зависеть от того, сможет ли новое руководство модернизировать производство и наладить продажи.

В России нашли способ вернуть ушедшие алкогольные бренды

Ранее стало известно, что стоимость крупной бытовой техники в России выросла в последние недели до 10%. Некоторые производители уже подняли цены, другие же пока только известили о таких планах продавцов. Основная причина подорожания – падение курса рубля.

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