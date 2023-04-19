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47 минут назад

"Дочки" американских Goldman Sachs и Bank of America в РФ завершили 2022 год с убытками

Газета.Ru

Российские структуры американских банков Goldman Sachs и Bank of America зафиксировали убытки по итогам 2022 года впервые за пять лет, передает РБК.

«Дочки» американских инвестбанков в РФ завершили 2022 год с убытками
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно отчетам организаций, по итогам прошлого года Goldman Sachs зафиксировал потери в 176,6 млн руб. против чистой прибыли 2,1 млрд руб. годом ранее. Убыток же Merrill Lynch Securities — структуры Bank of America — составил 658,8 млн руб. в сравнении с прибылью в 2021-м в 614,1 млн руб.

С 2017 года оба подразделения американских банков были прибыльными, следует из отчетов. В России организации специализируются на инвестбанкинге, проведении операций на валютном рынке и бирже и на сопровождении сделок.

Ранее в Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) сообщили о разорении американского Silicon Valley Bank, который занимал 16-е место по величине активов в США. Банк стал крупнейшей обанкротившейся кредитной структурой за 15 лет.

Компании,Меррилл Линч Секьюритиз,Bank of America,
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