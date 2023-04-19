Анонсировано появление магазинов «Л'Этуаль» в Дубае

Магазины «Л'Этуаль» появятся в эмирате Дубай в 2023 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на презентацию консалтинговой компании Focus.

Данная информация была подтверждена в Союзе торговых центров. Его президент Булат Шакиров отметил, что это связано с планами развиваться на международном рынке, в том числе в Азии.

В марте стало известно, что на рынок ОАЭ выйдут сразу несколько российских ретейлеров. Среди них - сети одежды «12 storeez». Тогда же появилась информация об открытии в стране магазинов «Л'Этуаль».

По словам вице-президента Союза торговых сетей Павла Люлина, точки не откроются раньше конца лета – начала осени текущего года.

Он отметил, что на переговоры, отделку магазинов и организацию работы точек уйдет от двух до пяти месяцев.