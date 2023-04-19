Украина призвала Shell поделиться «кровавыми деньгами»

Власти Украины призвали руководство нефтегазовой компании Shell поделиться доходами от потенциальной продажи российских активов. Об этом сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко, передает Politico.

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«Если эта продажа будет завершена, то на счета Shell поступит более одного миллиарда российских денег. Это были бы кровавые деньги, просто и ясно», — заявил советник Зеленского.

Он призвал компанию передать все вырученные от продажи активов в России средства на нужды Украины.

В феврале 2022 года Shell начала выходить из всех российских проектов, осудив ввод российских войск на территорию Украины. Сначала компания прекратила участие в проекте «Северный поток-2», далее — в совместном предприятии с «Газпром нефтью».