В России захотели производить собственный Aperol

Российский производитель сиропов «Вкусная жизнь» решил завладеть товарными знаками Aperol и Aperol Spritz и выпускать под ними собственные напитки, пишут «Ведомости». Фирма обратилась в суд по интеллектуальным правам с иском к структуре итальянской компании Davide Campari – Milano (DCM), которая является владельцем брендов, требуя снять с них защиту.

Первое слушание по этому делу пройдет 19 июня. «Вкусная жизнь» просит прекратить охрану товарных знаков Aperol и Aperol Spritz по классу «сиропы и другие препараты для приготовления напитков», аргументируя, что DCM выпускает под этими марками другой вид продукции — аперитивы, объяснил юрист Nevsky IP Law Руслан Гафуров.

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Если правообладатель не сможет доказать, что занимается производством именно сиропов, то рискует потерять права на товарные знаки Aperol и Aperol Spritz в этой категории. «Вкусная жизнь» заявляет, что DCM не использует эти бренды по классу сиропов уже три года, сообщили в Роспатенте, который выступает третьей стороной в деле.

Прошлой весной итальянская компания сообщила, что отказывается от инвестиций, рекламы и продвижения своей продукции в России. Однако с рынка DCM не уходила. В отчетности по итогам 2021 года производитель сообщал, что Россия входит в топ-5 потребителей Aperol. Гафуров из Nevsky IP Law считает, что именно за счет широкой известности на отечественном рынке у итальянского правообладателя есть шансы отстоять права на бренды.

На фоне частичного или полного ухода с рынка иностранных производителей некоторые российские игроки пытаются воспользоваться ситуацией и заполучить известные товарные знаки, отмечает владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман. В качестве примера он привел фирма «Фудвэй», которая претендует на бренд Dr.Pepper корпорации Coca-Cola.

Кауфмана обращает внимание, что когда в Россию вернутся международные производители, у таких недобросовестных могут начаться проблемы. По мнению эксперта, заменять ушедшие бренды российскими — более цивилизованная, профессиональная и долгосрочная стратегия.