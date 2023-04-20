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В РФ могут подорожать тарифы сотовых операторов из-за цен на электричество

Представители российского рынка мобильной связи пожаловались главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву на значительное рост своих затрат на присоединение объектов к электросетям, что создает риски повышения тарифов на связь. Об этом сообщает РБК.

Российские сотовые операторы заявили о риске роста тарифов
© РИА Новости

Из письма, подписанного компаниями "Мегафон", "Вымпелком", МТС, "Новые башни" и "Сервис-Телеком", следует, что после отмены с июля 2022 года льготной ставки в размере 550 рублей на присоединение объектов мощностью до 15 киловатт к электросетям стоимость подключения тех же базовых станций, которая раньше не превышала 50 тысяч рублей, выросла в разы. А подключение домохозяйств к интернету подорожало и вовсе в сто раз, до 50–60 тысяч рублей.

Операторы связи и башенной инфраструктуры уверены, что такая тенденция создает риски значительного увеличения тарифов на сотовую связь и доступ в интернет для абонентов, снижает строительство и развитие телекоммуникационной инфраструктуры в России. Решение проблемы они видят в пересмотре условий подключения объектов к электросетям и возврате к прежней ставке.

Гендиректор группы "Новые башни" Евгений Чермашенцев называет сложившуюся ситуацию "абсурдной". Дело в том, что с одной стороны ФАС не разрешает мобильным операторам поднимать стоимость своих услуг для клиентов, а с другой – госкомпании и само государство повышают ставки, в том числе и на аренду земли.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин допустил, что по итогам текущего года тарифы сотовых операторов в России могут подорожать до 12%. Дело в том, что у компаний растут затраты на покупку и эксплуатацию оборудования, однако ФАС разрешила индексировать стоимость услуг только в пределах уровня инфляции.

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