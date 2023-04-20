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H&M подсчитала убытки от ухода из России

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Чистый убыток российского юрлица H&M по итогам 2022 года составил 9,7 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на отчетность компании сообщила газета «Ведомости».

По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, итоговые потери компании от ухода из России можно будет оценить после того, как завершатся все судебные процессы и будут расторгнуты все договоры. Окончательный размер убытков составит не менее 12-13 миллиардов рублей. Если учесть справедливую стоимость бизнеса в стране, которая составляла не менее 25-30 миллиардов рублей, ретейлер потеряет около 45 миллиардов, добавил эксперт.

Первый магазин H&M в России открылся в 2007 году. С этого момента в стране заработали 185 торговых точек. В 2021 году прибыль российского юрлица составляла 9,4 миллиарда рублей. После решения об уходе с рынка выручка компании в России за год упала с 71,6 до 29,2 миллиарда рублей.

В начале декабря 2022-го пресс-служба H&M официально подтвердила закрытие всех магазинов на территории России. Перед тем, как покинуть российский рынок, ретейлер распродавал оставшиеся товары. Вскоре торговые центры подали судебные иски против H&M, которая отказалась оплачивать счета за аренду. В общей сумме задолженность компании составила около миллиарда рублей.

Раскрыты потери зарубежных компаний после ухода из России

Ранее шведская головная компания H&M подсчитала, что потеряла 3,7 миллиарда крон (почти 363 миллиона долларов) в результате ухода с российского рынка и закрытия 172 магазинов в стране, а также трех магазинов в Белоруссии. Шведский ретейлер вошел в число компаний, которые сильнее всего пострадали от ухода из в России наряду с испанской Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие) и IKEA. Их общие убытки превысили миллиард долларов.

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