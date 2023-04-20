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Российская «дочка» Deutsche Bank увеличила чистую прибыль

Чистая прибыль российского Дойче Банка по итогам прошлого года составила 5,4 млрд руб., что является рекордом как минимум с 1999 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его отчетность по РСБУ.

Российская «дочка» Deutsche Bank получила рекордную прибыль
© РИА Новости

Дойче Банк - дочерняя организация немецкого банковского концерна Deutsche Bank.

Самый высокий показатель до этого зафиксировали в кризис 2009 года (3,4 млрд руб.).

Чистые процентные доходы Дойче Банка возросли более чем в десять раз и составили более 7 млрд руб. Наиболее существенный рост продемонстрировала выручка от размещения средств в кредитных организациях — с 1,84 млрд до 6,9 млрд руб.

Кроме того, 1,6 млрд руб. Дойче Банк получил по кредитам, которые были выданы не банкам, а юридическим лицам. Это в два раза больше показателя 2021 года.

Снижение продемонстрировали чистые комиссионные доходы - на 7,6% (составили 527,7 млн руб.). Кроме того, сообщается об увеличении прочих операционных доходов «дочки» Deutsche Bank - на 69%, до 1,4 млрд руб.

Deutsche Bank ранее принял решение о полном сворачивании бизнеса в РФ. Отмечалось, что процесс был начат еще в 2014 году.

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По данным banki.ru, Дойче Банк находился на 58-м место в России по активам.

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