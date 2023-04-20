Российская «дочка» Deutsche Bank получила рекордную прибыль

Российская «дочка» Deutsche Bank увеличила чистую прибыль
Чистая прибыль российского Дойче Банка по итогам прошлого года составила 5,4 млрд руб., что является рекордом как минимум с 1999 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его отчетность по РСБУ.
Дойче Банк - дочерняя организация немецкого банковского концерна Deutsche Bank.
Самый высокий показатель до этого зафиксировали в кризис 2009 года (3,4 млрд руб.).
Чистые процентные доходы Дойче Банка возросли более чем в десять раз и составили более 7 млрд руб. Наиболее существенный рост продемонстрировала выручка от размещения средств в кредитных организациях — с 1,84 млрд до 6,9 млрд руб.
Кроме того, 1,6 млрд руб. Дойче Банк получил по кредитам, которые были выданы не банкам, а юридическим лицам. Это в два раза больше показателя 2021 года.
Снижение продемонстрировали чистые комиссионные доходы - на 7,6% (составили 527,7 млн руб.). Кроме того, сообщается об увеличении прочих операционных доходов «дочки» Deutsche Bank - на 69%, до 1,4 млрд руб.
Deutsche Bank ранее принял решение о полном сворачивании бизнеса в РФ. Отмечалось, что процесс был начат еще в 2014 году.
По данным banki.ru, Дойче Банк находился на 58-м место в России по активам.