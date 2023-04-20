С экс владельца и топ-менеджера "Рост банка" взыскали 280 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с Микаила Шишханова и Александра Лукина солидарно около 283,9 млрд рублей убытков, которые были причинены санацией «Рост банка». Об этом написал «Прайм».

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Шишханов был основным владельцем «Рост банка». Лукин – экс-топ-менеджер кредитной организации. «Рост банк» в 2018 году был присоединен к банку «Траст».

Истцом по делу выступал Центробанк, соответчиками вместе с Шишхановым и Лукиным – бывший предправления кредитной организации Кирилл Любенцов и Алексей Фарафонтов. Требования к последним двум ответчикам суд отклонил.

ЦБ пояснил в суде, что взыскивает убытки, которые были причинены санацией «Рост банка». Финансовое оздоровление кредитной организации проводил сначала Бинбанк Шишханова, а затем и сам бизнесмен. По словам истца, вина ответчиков заключается в бездействии — их ненадлежащее управление «Рост банком» привело к необходимости его санации.

Представитель «Траста» пояснил, что Бинбанк вел агрессивную политику по привлечению вкладов, в дальнейшем эти деньги в виде межбанковских кредитов передавались «Рост банку», а оттуда уже выводились в интересах бенефициаров. На момент ввода временной администрации ЦБ в «Рост банк» дефицит в его балансе составлял около 400 млрд рублей, сказал истец.