Дурова назвали самым обедневшим миллиардером из России

Состояние основателя мессенджера Telegram Павла Дурова уменьшилось за прошлый год на 3,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает Forbes. Так, он признан самым обедневшим миллиардером из России.

Всего за год состояния снизилось лишь у 13 из 110 участников списка. Суммарные потери бизнесменов журнал оценил в 8,5 миллиарда долларов.

В текущем году состояние Дурова составило 11,5 миллиарда долларов. В 2022 году предприниматель находился на третьем месте в рейтинге, теперь он располагается на десятом.