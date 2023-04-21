$81.62-0.0489.46+0.09

Дуров возглавил список Forbes самых обедневших миллиардеров из России

Состояние основателя мессенджера Telegram Павла Дурова уменьшилось за прошлый год на 3,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает Forbes. Так, он признан самым обедневшим миллиардером из России.

Дурова назвали самым обедневшим миллиардером из России
© globallookpress.com

Всего за год состояния снизилось лишь у 13 из 110 участников списка. Суммарные потери бизнесменов журнал оценил в 8,5 миллиарда долларов.

В текущем году состояние Дурова составило 11,5 миллиарда долларов. В 2022 году предприниматель находился на третьем месте в рейтинге, теперь он располагается на десятом.

Значительно обеднели также Леонид Богуславский, потерявший 1,1 миллиарда долларов, Дмитрий и Игорь Бухманов, Фархад Ахмедов, Олег Бойко, Петр Авен и Елена Батурина.

Ранее Forbes поставил назвал основателя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко самым богатым человеком России в 2023 году.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий