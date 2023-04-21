$81.62-0.0489.46+0.09

Немецкая Continental подписала соглашение с S8 Capital о продаже завода шин в Калуге

Немецкая компания Continental, владеющая заводом шин в Калуге, подписала соглашение о продаже своей доли российской «Промышленные активы С8». Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на отчетность «Континентал Тайрс Рус».

Назван покупатель завода шин Continental в Калуге
© РИА Новости

Continental Global Holding Netherlands B.V, владеющая заводом и дистрибутором шин в РФ, подписала соглашение о продаже своей доли в торговой компании «Континентал Тайрс Рус» с АО «Промышленные активы С8». При этом соглашение было подписано в феврале. Однако на конец марта требования по закрытию сделки все еще не были выполнены.

В публикации указали, что российский офис Continental прокомментировал статус сделки тем, что компания рассматривает различные стратегии в отношении активов в России, в том числе и выход с рынка. При этом представительства компании работают в обычном режиме. В S8 Capital отказались комментировать подробности сделки, ссылаясь на конфиденциальность информации.

Эксперты рынка отметили, что новый собственник завода может получить гарантированный спрос. При этом рынок вторичной комплектации более привлекателен. В свою очередь, есть вероятность, что компания сможет заполучить и технологии производства Continental.

В середине марта газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, писала, что компания S8 Capital Армена Саркисяна выразила намерение приобрести российские активы производителя шин и автомобильной электроники Continental, включающие в себя шинный завод в Калуге.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий