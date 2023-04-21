ВТБ начал оформлять кредиты на небольшие суммы

"ВТБ запускает альтернативу традиционному микрокредитованию в малоизвестных организациях. Для нас это совершенно новый рынок, поэтому мы решили взять время для тестирования нового продукта. За пять месяцев работы мы готовы заявить о первых результатах. Небольшие ежемесячные платежи, которые под силу каждому бюджету, не окажут существенной финансовой нагрузки на заемщиков - мы проанализировали рынок микрофинансов и сделали наиболее интересное предложение для клиентов. Конечно, ставки по нему выше, чем по стандартной линейке, но намного ниже, чем средние ставки на рынке микрофинансовых организаций. Продукт рассчитан в первую очередь на клиентов, которым средства необходимы "здесь и сейчас", - прокомментировал заместитель руководителя департамента кредитного розничного бизнеса, начальник управления "Потребительское кредитование" ВТБ Евгений Благинин, слова которого привела пресс-служба банка.