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ВТБ начал предлагать клиентам кредиты в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей

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ВТБ начал кредитовать физических лиц на малые суммы - от 5 тыс. до 30 тыс. рублей. До конца года банк планирует выдать более 250 тыс. таких займов, говорится в сообщении кредитной организации.

ВТБ начал оформлять кредиты на небольшие суммы
© РИА Новости

"ВТБ выходит в новый для банка сегмент кредитного рынка и запускает оформление кредитов на малые суммы. За время предварительного тестирования продукта объем их выдач превысил 300 млн рублей. Банк выдал 20 тыс. займов, средний чек по которым составил 14 тыс. рублей. До конца года ВТБ планирует выдать более 250 тыс. таких займов", - отмечается в сообщении.

Минимальный ежемесячный платеж по кредиту начинается от 525 рублей, уточнили в ВТБ. Получить заем можно на срок до 11 месяцев, клиент должен быть старше 18 и моложе 75 лет.

"ВТБ запускает альтернативу традиционному микрокредитованию в малоизвестных организациях. Для нас это совершенно новый рынок, поэтому мы решили взять время для тестирования нового продукта. За пять месяцев работы мы готовы заявить о первых результатах. Небольшие ежемесячные платежи, которые под силу каждому бюджету, не окажут существенной финансовой нагрузки на заемщиков - мы проанализировали рынок микрофинансов и сделали наиболее интересное предложение для клиентов. Конечно, ставки по нему выше, чем по стандартной линейке, но намного ниже, чем средние ставки на рынке микрофинансовых организаций. Продукт рассчитан в первую очередь на клиентов, которым средства необходимы "здесь и сейчас", - прокомментировал заместитель руководителя департамента кредитного розничного бизнеса, начальник управления "Потребительское кредитование" ВТБ Евгений Благинин, слова которого привела пресс-служба банка.

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