Компания Duracell приняла решение об уходе из России. Об этом сообщает Газета.Ru.

Отмечается, что на такой шаг пошли акционеры.

«Распорядились разорвать все действующие контракты в одностороннем порядке, распродать запасы, рассчитаться с персоналом», - говорится в публикации.

По данным Telegram-канала Mash, это связано с полным прекращением поставок продукции с завода в Бельгии.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило о планах российских властей заставить уходящие из РФ зарубежные компании платить разовый сбор со сверхприбыли.

Предполагается, что поступления будут направлять в федеральный бюджет по аналогии с windfall tax для представителей крупного российского бизнеса.