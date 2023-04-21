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СМИ: Duracell уходит из России

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Компания Duracell приняла решение об уходе из России. Об этом сообщает Газета.Ru.

Отмечается, что на такой шаг пошли акционеры.

«Распорядились разорвать все действующие контракты в одностороннем порядке, распродать запасы, рассчитаться с персоналом», - говорится в публикации.

По данным Telegram-канала Mash, это связано с полным прекращением поставок продукции с завода в Бельгии.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило о планах российских властей заставить уходящие из РФ зарубежные компании платить разовый сбор со сверхприбыли.

Предполагается, что поступления будут направлять в федеральный бюджет по аналогии с windfall tax для представителей крупного российского бизнеса.

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До этого «Ведомости» сообщили, что Минфин счел необходимым оформлять разовый сбор с представителей российского крупного бизнеса, или windfall tax, как «налог чрезвычайного характера».

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