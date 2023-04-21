СМИ: Duracell уходит из России
Компания Duracell приняла решение об уходе из России. Об этом сообщает Газета.Ru.
Отмечается, что на такой шаг пошли акционеры.
«Распорядились разорвать все действующие контракты в одностороннем порядке, распродать запасы, рассчитаться с персоналом», - говорится в публикации.
По данным Telegram-канала Mash, это связано с полным прекращением поставок продукции с завода в Бельгии.
Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило о планах российских властей заставить уходящие из РФ зарубежные компании платить разовый сбор со сверхприбыли.
Предполагается, что поступления будут направлять в федеральный бюджет по аналогии с windfall tax для представителей крупного российского бизнеса.
До этого «Ведомости» сообщили, что Минфин счел необходимым оформлять разовый сбор с представителей российского крупного бизнеса, или windfall tax, как «налог чрезвычайного характера».