«Газпром» опроверг заявление властей Казахстана о цене на газ

"Газпром" назвал не соответствующей действительности информацию в СМИ со ссылкой на Минэнерго Казахстана о цене газа для республики.

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"Сообщаем, что информация о цене на российский газ для Казахстана, которую приводят СМИ со ссылкой на министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева и пресс-службу Министерства энергетики республики, не соответствует действительности", - говорится в сообщении холдинга.

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19 апреля министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил журналистам, что Россия идет навстречу в части предоставления цены, которая в разы ниже европейских цен и гораздо ниже, чем на границе России и Белоруссии. При этом позднее Минэнерго Казахстана уточнило, что в рамках вопроса газификации севера и востока Казахстана обсуждаются коммерческие условия цены газа, аналогичные ценам газопотребляющих стран Евразийского союза, "однако с учетом расходов на транспортировку они лучше, чем для других стран".

Как отметили тогда в министерстве, "поставки российского газа в Казахстан будут осуществляться на взаимовыгодных условиях и учитывать сложившиеся дружественные отношения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией".

19 апреля Саткалиев сообщил, что казахстанская компания QazaqGaz и "Газпром" согласовали маршрут возможной газификации северных и восточных регионов Казахстана. По его словам, этот газопровод имеет возможность продолжения в Китай, но сейчас речь идет только о покрытии потребностей Казахстана.