«Газпром» опроверг заявление властей Казахстана о цене на газ

"Газпром" назвал не соответствующей действительности информацию в СМИ со ссылкой на Минэнерго Казахстана о цене газа для республики.
"Сообщаем, что информация о цене на российский газ для Казахстана, которую приводят СМИ со ссылкой на министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева и пресс-службу Министерства энергетики республики, не соответствует действительности", - говорится в сообщении холдинга.
19 апреля министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил журналистам, что Россия идет навстречу в части предоставления цены, которая в разы ниже европейских цен и гораздо ниже, чем на границе России и Белоруссии. При этом позднее Минэнерго Казахстана уточнило, что в рамках вопроса газификации севера и востока Казахстана обсуждаются коммерческие условия цены газа, аналогичные ценам газопотребляющих стран Евразийского союза, "однако с учетом расходов на транспортировку они лучше, чем для других стран".
Как отметили тогда в министерстве, "поставки российского газа в Казахстан будут осуществляться на взаимовыгодных условиях и учитывать сложившиеся дружественные отношения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией".
19 апреля Саткалиев сообщил, что казахстанская компания QazaqGaz и "Газпром" согласовали маршрут возможной газификации северных и восточных регионов Казахстана. По его словам, этот газопровод имеет возможность продолжения в Китай, но сейчас речь идет только о покрытии потребностей Казахстана.
Ранее экс-министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявлял, для газификации восточных регионов министерством рассматриваются два варианта. Первый предполагает строительство газопровода по маршруту Костанай - Астана - Павлодар - Семей - Усть-Каменогорск, что потребует вложения значительных средств и увеличения тарифов на газ для потребителей. Второй вариант предполагает импорт газа из России в рамках плана сотрудничества в газовой отрасли между двумя странами. В соответствии с ним прорабатывается возможность строительства международного газопровода Россия - Казахстан - КНР.