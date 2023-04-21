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«Газпром» отреагировал на заявление казахстанских властей о цене на газ

Компания «Газпром» прокомментировала сообщения о цене газа для Казахстана. В своем официальном Telegram-канале она заявила, что информация не соответствует действительности.

«Газпром» отреагировал на заявление казахстанских властей о цене на газ
© ТАСС

В среду, как писали информационные издания, министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что российская сторона идет навстречу в вопросе предоставления стоимости.

Цена, как уточнил он, в несколько раз ниже европейских цен и гораздо ниже, чем на границе РФ и Белоруссии.

Российская сторона опровергла данные.

Ранее Саткалиев заявил, что казахстанской компании QazaqGaz и «Газпрому» удалось согласовать маршрут возможной газификации северных и восточных регионов Казахстана.

Экс-министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков отмечал, что для газификации восточных регионов министерством рассматриваются два сценария. Первый предполагает строительство газопровода по маршруту Костанай - Астана - Павлодар - Семей - Усть-Каменогорск, второй - импорт газа из России в рамках плана сотрудничества в газовой отрасли между двумя странами.

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