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Крупнейшие российские авиакомпании получили рекордную прибыль в 88 млрд рублей

Чистая прибыль 27 крупнейших пассажирских авиакомпаний Российской Федерации по итогам 2022 года составила 87,8 млрд рублей, что в 2,8 раза больше, чем в 2021 году. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные отчетности компаний по РСБУ.

Крупнейшие авиакомпании России получили рекордную прибыль
© Газета.Ru

Более половины этой суммы (47,8 млрд руб.) пришлось на два крупнейших частных авиаперевозчика в стране — S7 Airlines и «Уральские авиалинии» — 34,4 млрд рублей (рост в 2,3 раза) и 13,5 млрд рублей (рост в 2,5 раза). Отмечается, что это рекордные показатели для компаний как минимум за шесть лет.

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») заработал в чистом виде 15 млрд рублей (рост в 4,4 раза), достигнув максимума с момента основания компании.

Крупнейший в России по пассажиропотоку перевозчик «Аэрофлот» и его дочерняя компания «Россия» не раскрывают свои финансовые показатели с конца 2021 года.

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