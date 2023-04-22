Компании из Китая и Турции объявили о планах приобрести бизнес в России

Компании из Китая, Ирана и Турции заинтересованы возможностью покупки бизнеса в России и готовы развивать локальное производство, заявил руководитель консалтинговой компании «Яков и Партнеры» – партнер бывшего российского подразделения McKinsey Яков Сергиенко.

По его словам, компании из Китая, Ирана, Турции и других стран хотят работать в России, в данный момент они рассматривают возможность по покупке бизнесов, передает РИА «Новости».

Также Сергиенко отметил, что китайские компании интересует взаимодействие с добывающей отраслью с точки зрения замещения машин и других производственных элементов.

«Огромный потенциал есть в автопроме, авиапроме. Тут китайские коллеги готовы и уже активно развивают локальное производство», – сказал он.

При этом российские предприятия сами ищут возможности для диверсификации своих поставок в другие страны. В частности, с точки зрения двусторонних инвестиций эксперты видят потенциал в Саудовской Аравии и ОАЭ.

«В ближайшее время мы расширим наше присутствие на рынке ряда эмиратов и начнем предлагать услуги для компаний в ОАЭ», – добавил он.