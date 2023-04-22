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Эксперт: Компании в Китае, Иране и Турции заинтересовались покупкой бизнеса в России

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Компании из Китая, Ирана и Турции заинтересованы возможностью покупки бизнеса в России и готовы развивать локальное производство, заявил руководитель консалтинговой компании «Яков и Партнеры» – партнер бывшего российского подразделения McKinsey Яков Сергиенко.

Компании из Китая и Турции объявили о планах приобрести бизнес в России
© ТАСС

По его словам, компании из Китая, Ирана, Турции и других стран хотят работать в России, в данный момент они рассматривают возможность по покупке бизнесов, передает РИА «Новости».

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Также Сергиенко отметил, что китайские компании интересует взаимодействие с добывающей отраслью с точки зрения замещения машин и других производственных элементов.

«Огромный потенциал есть в автопроме, авиапроме. Тут китайские коллеги готовы и уже активно развивают локальное производство», – сказал он.

При этом российские предприятия сами ищут возможности для диверсификации своих поставок в другие страны. В частности, с точки зрения двусторонних инвестиций эксперты видят потенциал в Саудовской Аравии и ОАЭ.

«В ближайшее время мы расширим наше присутствие на рынке ряда эмиратов и начнем предлагать услуги для компаний в ОАЭ», – добавил он.

В заключение, Сергиенко сказал, что не уступает другим странами Индия – обе страны явно выиграют от развития торговли и экономических связей, а российский бизнес начал серьезно воспринимать этот рынок.

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