В Свердловской области несколько компаний могут заморозить добычу платины

Несколько предприятий по добыче платины в Свердловской области могут заморозить свою деятельность из-за изменений в подходах к расчету налога на добычу полезных ископаемых. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Артюх, сославшись на обращения недропользователей.

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"У многих предприятий по добыче платины налоговая нагрузка выросла в 3,5 раза, и им трудно одномоментно выдержать финансовую нагрузку, вызванную этим изменением. К нам поступили обращения целой группы недропользователей, это реальные предприятия Свердловской области. По словам их представителей, добыча металла является для них не только нерентабельной, но и убыточной, и если ничего не поменяется, они вынуждены будут заморозить ее", - сказала Артюх, отметив, что речь идет о стратегическом сырье.

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В 2020 году были приняты поправки в налоговый кодекс РФ, которые определили, что сумма НДПИ рассчитывается путем умножения налоговой базы на ставку налога и рентный коэффициент. Они вступили в силу с 1 января 2021 года. На некоторые твердые полезные ископаемые коэффициент был определен в размере 3,5.

По словам Артюх, в Свердловской области добыча золота и платины ведется из россыпных месторождений, поэтому недропользователи получают эти металлы не в чистом виде, а в концентратах. Согласно разъяснениям Минфина РФ, концентрат определен в качестве самостоятельного объекта налогообложения, и к нему должен применяться рентный коэффициент 1.

"Но налоговые органы считают, что в отношении содержащейся в концентратах платины должен применяться рентный коэффициент 3,5. То есть, по сути, они не концентрат рассматривают в качестве объекта налогообложения, а содержащиеся в нем чистые металлы. В результате налоговая ставка для недропользователей выросла до 22,75% от выручки", - добавила бизнес-омбудсмен.

В свою очередь суды при обращениях недропользователей ссылаются на то, что письма Минфина о применении рентного коэффициента 1 не являются нормативно-правовыми актами.