Аэропорт Берлина сообщил об отмене всех рейсов 24 апреля

Международный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта не будет 24 апреля отправлять рейсы из-за забастовки работников служб безопасности. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении аэропорта.
"В связи с заявленной забастовкой в понедельник вылеты будут невозможны", - отмечается в нем. В аэропорту указали на то, что из-за стачки могут быть отменены и прилеты.
Ранее в субботу профсоюз работников сферы услуг Verdi призвал сотрудников служб безопасности аэропорта объявить 24 апреля 24-часовую забастовку. Она начнется в 03:30 (04:30 мск). В профсоюзе предупредили, что следует ожидать задержек и отмен рейсов. Verdi добивается улучшения условий труда и повышения зарплат для сотен сотрудников наземных служб аэропортов по всей Германии.
В четверг профсоюз организовал забастовку в аэропортах Гамбурга, Дюссельдорфа и Кельна, в пятницу к ним добавился аэропорт Штутгарта. Стачки нарушили планы около 100 тыс. пассажиров, было отменено около 700 рейсов.