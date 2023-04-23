$81.49-0.1389.35-0.11

Российские авиаперевозчики получили на фоне санкций рекордную прибыль

1

Ведущие пассажирские компании России по итогам 2022 года получили прибыль в размере 87,8 млрд руб. Это в 2,8 раза больше, чем в 2021, пишет РБК.

Российские авиаперевозчики получили на фоне санкций рекордную прибыль
© РИА Новости

По данным телеканала, авиакомпания S7 Airlines показала прибыль 34,4 млрд руб., лоукостер «Победа» - 15 млрд руб., «Уральские авиалинии» - 13,5 млрд руб.

Кроме того, прошлый год завершили с прибылью Red Wings (4,4 млрд руб. против убытка 1,9 млрд руб. в 2021-м) и Utair (4,1 млрд руб., рост на 6,3%).

Данные о прибыли «Аэрофлота» и «России», российских крупнейших авиаперевозчиков, не приводятся. В «Аэрофлоте» пояснили, что на фоне санкций компания приняла решение не раскрывать финансовые показатели.

Эксперты подчеркнули, что ограничительные меры со стороны западных государств серьезно ударили по авиаперевозчикам. Они потеряли страховки, лизинг, поставщиков запчастей, международные маршруты.

Российские власти оказали авиапредприятиям существенную поддержку, выделили крупные суммы ведущим компаниям. Это, а также оптимизация расходов и ряд других факторов, позволило им сохранить устойчивость, не повышать цены на авиабилеты, резюмировали аналитики.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий