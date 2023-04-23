Российские авиаперевозчики получили на фоне санкций рекордную прибыль

Ведущие пассажирские компании России по итогам 2022 года получили прибыль в размере 87,8 млрд руб. Это в 2,8 раза больше, чем в 2021, пишет РБК.

По данным телеканала, авиакомпания S7 Airlines показала прибыль 34,4 млрд руб., лоукостер «Победа» - 15 млрд руб., «Уральские авиалинии» - 13,5 млрд руб.

Кроме того, прошлый год завершили с прибылью Red Wings (4,4 млрд руб. против убытка 1,9 млрд руб. в 2021-м) и Utair (4,1 млрд руб., рост на 6,3%).

Данные о прибыли «Аэрофлота» и «России», российских крупнейших авиаперевозчиков, не приводятся. В «Аэрофлоте» пояснили, что на фоне санкций компания приняла решение не раскрывать финансовые показатели.

Эксперты подчеркнули, что ограничительные меры со стороны западных государств серьезно ударили по авиаперевозчикам. Они потеряли страховки, лизинг, поставщиков запчастей, международные маршруты.