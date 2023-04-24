«Леруа Мерлен» решил продать все свои склады в России

Французская компания Leroy Merlin решила продать все свои складские площади в Российской Федерации, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Речь идет о двух логопарках — около 130 тыс. кв. м в "Южных вратах" в Домодедово и 140 тыс. кв. м в комплексе "Белый Раст" в Дмитровском районе Московской области.