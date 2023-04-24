«Леруа Мерлен» решил продать все свои склады в России

"Ъ": французский ритейлер Leroy Merlin решил продать все свои складские площади в России
Французская компания Leroy Merlin решила продать все свои складские площади в Российской Федерации, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Речь идет о двух логопарках — около 130 тыс. кв. м в "Южных вратах" в Домодедово и 140 тыс. кв. м в комплексе "Белый Раст" в Дмитровском районе Московской области.
По данным источников, на активы претендуют две компании: Central Properties и "Венталл-Девелопмент". Замдиректора по ключевым клиентам Union Brokers Степан Щедров полагает, что продажа логопарков позволит Leroy Merlin получить деньги на развитие бизнеса в России.
Ранее стало известно, что Leroy Merlin планирует передать российские магазины локальному менеджменту. Отмечалось, что Минпромторг будет содействовать компании в процессе передачи бизнеса.