Гонконгский HSBC начал отказывать компаниям из РФ в транзакциях

Одна из российских IT-компаний получила отказ в проведении оплаты по контракту с зарубежным партнером от гонконгского банка Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC). Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение источника в этой организации.

По словам собеседника издания, кредитная организация выдала отказ на основании санкций, которые утвердил президент Украины Владимир Зеленский. Компания, получившая отказ, находилась в этом списке ограничительных мер.

Источник уточнил, что HSBC отказал компании в проведении транзакции, ссылаясь на решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, опубликованное в базе данных Dow Jones (крупнейший агрегатор данных о введенных санкциях).

Другой собеседник «Ведомостей» сообщил об аналогичных проблемах IT-интегратора «Крок» и дистрибутора электроники OCS Distribution, которые связаны с отказом в проведении платежей в нескольких зарубежных банках. Две эти компании тоже находятся в списке украинских ограничений.