Pickpoint подала в суд заявление о банкротстве

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что крупный игрок рынка доставки Pickpoint принял решение о прекращении работы в России. По информации издания, гендиректор Pickpoint Надежда Романова в письме партнерам сообщила, что решение о прекращении работы связано с финансовыми сложностями. Газета уточняла, что к снижению оборота сервиса привели уход западных ретейлеров, которые составляли основную часть клиентского портфеля Pickpoint, а также невозможность финансирования со стороны западного инвестора. В начале апреля на горячей линии компании ТАСС сообщили о приостановке работы компании.