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Логистическая компания Pickpoint подала в суд заявление о банкротстве

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление логистической компании Pickpoint о признании себя банкротом, следует из картотеки судебных дел.

Pickpoint подала в суд заявление о банкротстве
© ТАСС

Согласно данным "Спарк", исковая нагрузка на компанию ООО "Сеть автоматизированных пунктов выдачи" (бренд Pickpoint) составляет 164,6 млн рублей. Число исков к компании с января по апрель составило 225.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что крупный игрок рынка доставки Pickpoint принял решение о прекращении работы в России. По информации издания, гендиректор Pickpoint Надежда Романова в письме партнерам сообщила, что решение о прекращении работы связано с финансовыми сложностями. Газета уточняла, что к снижению оборота сервиса привели уход западных ретейлеров, которые составляли основную часть клиентского портфеля Pickpoint, а также невозможность финансирования со стороны западного инвестора. В начале апреля на горячей линии компании ТАСС сообщили о приостановке работы компании.

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