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ЦБ сообщил о желании 14 компаний участвовать в эксперименте по исламскому банкингу

Зампред Центробанка России Владимир Чистюхин заявил, что 14 компаний из Дагестана, Чечни, Башкирии и Татарстана планируют принять участие в эксперименте по исламскому банкингу. Об этом написал ТАСС.

14 компаний захотели участвовать в эксперименте по исламскому банкингу
© РИА Новости

«Мы проводили опрос хозяйствующих субъектов на четырех территориях, <…> нам ответили 26 респондентов. О планах участия в эксперименте заявило 14 компаний, из них 12 являются нефинансовыми организациями - то есть не находятся в поле регулирования и надзора Банка России. Из организаций, которые заявили о планах по участию в эксперименте, по территориям распределены довольно равномерно - по 3-4 организации», — сообщил Чистюхин.

Законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в вышеуказанных регионах России был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2022 года. Законопроект предусматривает внедрение экспериментального режима для осуществления партнерского финансирования в исламских республиках.

12 марта 2023 года глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрахимом Тахой заявил, что Татарстан становится примером, на котором в России отлаживают практические механизмы взаимодействия с исламским бизнесом. Как отметил глава республики, в частности регион развивает индустрию допустимого в исламе туризма, сферу дозволенной к употреблению мусульманам продукции, халяльную медицину.

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