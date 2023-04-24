14 компаний захотели участвовать в эксперименте по исламскому банкингу

«Мы проводили опрос хозяйствующих субъектов на четырех территориях, <…> нам ответили 26 респондентов. О планах участия в эксперименте заявило 14 компаний, из них 12 являются нефинансовыми организациями - то есть не находятся в поле регулирования и надзора Банка России. Из организаций, которые заявили о планах по участию в эксперименте, по территориям распределены довольно равномерно - по 3-4 организации», — сообщил Чистюхин.