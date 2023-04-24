Bosch инициировала массовые иски в РФ о защите товарных знаков

Германский поставщик технологий и услуг Bosch (Robert Bosch GmbH, Германия) инициировали массовые иски в суды девяти регионов России о защите товарных знаков. Среди ответчиков - индивидуальные предприниматели и автосалоны, следует из материалов производств в картотеке арбитражных дел.

Исковые заявления от компании получили суды Челябинской, Самарской, Свердловской, Новосибирской, Московской, Волгоградской областей, Удмуртии, Ставропольского края и Москвы. Всего в эти суды меньше чем за неделю поступило более 45 исков. Все они находятся на различных стадиях рассмотрения. Ряд из них уже приняты к производству.

"Арбитражный суд Ставропольского края, рассмотрев исковое заявление компании Robert Bosch GmbH "Роберт Бош" ГмбХ", г. Герлинген, ФРГ, о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки №3987, №39872 в размере 50 тыс. рублей, определил принять исковое заявление и возбудить производство по делу", - говорится в тексте одного из определений.

Среди ответчиков, согласно материалам заявлений, индивидуальные предприниматели, общества с ограниченной ответственностью, а также частные лица. В том числе среди ответчиков ряд автосалонов - ООО "Курс авто", "Авто-Левобережный" и другие. Общая сумма исковых требований по всем заявлением превышает 2,1 млн рублей.