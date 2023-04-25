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В Москве открылся первый ресторан Rostic’s

В Москве после ребрендинга открылся первый ресторан Rostic’s на месте бывшего KFC вблизи станции метро «Маяковская». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В Москве открылся первый ресторан Rostic’s
© ТАСС

Уточняется, что до конца лета будут переведены под бренд Rostiс’s около 100 ресторанов KFC. Константин Котов, в меню появятся новые фирменные позиции — «Шеф-ролл» и «Ростмастер».

Ранее в апреле утверждалось, что американская компания Yum! Brands, которая является владельцем сети ресторанов KFC в России, завершила сделки по продаже своего бизнеса в стране и объявила об уходе с отечественного рынка. Новым владельцем бизнеса станет ООО «Смарт сервис ЛТД». В тот момент отмечалось, что российская компания согласилась сохранить рабочие места и начать ребрендинг ресторанов. Новые предприятия откроются в России под названием Rostic’s.

В конце октября прошлого года компания Yum! Brands заявила, что продаст все рестораны KFC в России. Новая компания-владелец обязана постепенно ребрендировать все рестораны, в том числе и работающие по франшизе.

Помимо этого, отмечалось, что сеть ресторанов Pizza Hut, принадлежащая Yum! Brands, готовится к переименованию. Об этом стало известно еще в конце лета. После завершения этого процесса компания полностью покинет российский рынок.

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