В Москве открылся первый ресторан Rostic’s

В Москве после ребрендинга открылся первый ресторан Rostic’s на месте бывшего KFC вблизи станции метро «Маяковская». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Уточняется, что до конца лета будут переведены под бренд Rostiс’s около 100 ресторанов KFC. Константин Котов, в меню появятся новые фирменные позиции — «Шеф-ролл» и «Ростмастер».

Ранее в апреле утверждалось, что американская компания Yum! Brands, которая является владельцем сети ресторанов KFC в России, завершила сделки по продаже своего бизнеса в стране и объявила об уходе с отечественного рынка. Новым владельцем бизнеса станет ООО «Смарт сервис ЛТД». В тот момент отмечалось, что российская компания согласилась сохранить рабочие места и начать ребрендинг ресторанов. Новые предприятия откроются в России под названием Rostic’s.

В конце октября прошлого года компания Yum! Brands заявила, что продаст все рестораны KFC в России. Новая компания-владелец обязана постепенно ребрендировать все рестораны, в том числе и работающие по франшизе.