Rostic's изменит названия двух позиций в меню

Сеть ресторанов быстрого питания Rostic’s, которая будет открыта на месте KFC, не сможет использовать в меню фирменные блюда «Твистер» и «Боксмастер». Вместо них появятся «Шеф-ролл» и «Ростмастер», рассказал РБК совладелец «Смарт сервис» Константин Котов.

В целом меню Rostic's останется идентичным KFC.

«Вы, как гость, не должны почувствовать дискомфорт, приходя в ресторан», — отметил Котов.

Он также пообещал, что трудностей с поставками у новой сети не будет: базовые продукты — курица, булочка, салатный лист, напитки — всё это есть в России.

«В 2022 году все цепочки поставок были перестроены нашими поставщиками, где это было необходимо», — подчеркнул Котов.

Первый ресторан Rostic's откроется на месте KFC на Тверской-Ямской улице в Москве уже сегодня. Всего в первом полугодии 2023 года под бренд Rostiс’s должно перейти около 100 ресторанов, которые сейчас работают под вывеской KFC.

У самого KFC в меню есть небольшие различия в зависимости от региона. Например, в Татарстане, где преобладает мусульманское население, в меню есть халяль и нет пива. В некоторых небольших ресторанах формата smart box могут не продаваться молочные коктейли или коба, потому что нет определенного типа оборудования, которое их изготавливает.