Названа стоимость нового российского самолета МС-21

"Стоимость новых МС-21 для "Аэрофлота" и других перевозчиков будет значительно ниже рынка. Это осознанный шаг государства, которое хочет снизить нагрузку на авиакомпании и, следовательно, на пассажиров, в стоимость билетов которых входит лизинговый платеж. Это делается специально, чтобы в сложный для отрасли момент авиакомпании могли позволить себе приобретение новой техники, и внутренние перевозки развивались",- сказал Чемезов.