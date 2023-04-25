Названа стоимость нового российского самолета МС-21

Стоимость отечественного самолета МС-21 для "Аэрофлота" и других российских авиакомпаний будет ниже рыночной. Об этом ТАСС сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов. При этом государство поможет авиапрому частично компенсировать стоимость самолетов, подчеркнул он.
"Стоимость новых МС-21 для "Аэрофлота" и других перевозчиков будет значительно ниже рынка. Это осознанный шаг государства, которое хочет снизить нагрузку на авиакомпании и, следовательно, на пассажиров, в стоимость билетов которых входит лизинговый платеж. Это делается специально, чтобы в сложный для отрасли момент авиакомпании могли позволить себе приобретение новой техники, и внутренние перевозки развивались",- сказал Чемезов.
При этом источник ТАСС в госструктурах сообщил, что стоимость нового самолета МС-21 составит порядка 3 млрд рублей для российских авиакомпаний.
"Аналогичный Boeing стоит 5-6 млрд рублей", - отметил он.